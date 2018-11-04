المسبار "بيبي كولومبو" يكشف غموض كوكب عطارد

الشارقة 24 - د.ب.أ:

أقلع الصاروخ إريان 5 من مركز جويانا للفضاء الساعة 10:45 في غينيا الفرنسية، تاركاً وراءه أذيال من النيران، ويحمل الصاروخ هذه المرة شحنة ثمينة، وهي مسبار مزدوج من المقرر أن يصل في غضون السنوات السبع المقبلة إلى وجهته في كوكب عطارد.

وتحمل تلك البعثة الفضائية المشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية (إي.إس.إيه) ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جي.إيه.إكس.إيه) اسم "بيبي كولومبو"، وهي واحدة من أصعب الرحلات الفضائية التي تطلقها وكالة الفضاء الأوروبية حتى الآن، كما أنها تعتبر أعلاها تكلفة، نظراً لأن ميزانية هذا المشروع العلمي العملاق تزيد عن ملياري يورو (2.3 مليار دولار).

وأفاد يوناس ديتريش فورنر مدير وكالة الفضاء الأوروبية مبتسماً: "عندما يفهم الناس ما الذي نفعله هنا، سوف يتملكهم شعور بالانبهار".

ويعرف فورنر أن أوروبا وبقية دول العالم سوف تغض الطرف عن هذه الرحلة الفضائية، لاسيما بسبب ارتفاع تكلفتها.

وتعرف البشرية عن كوكب عطارد أقل مما تعرفه عن بقية الكواكب في مجموعتنا الشمسية، وقد وصلت معدات من صنع الإنسان مرتين فقط من قبل إلى عطارد، ففي عام 1974 استطاع المسبار الأميركي "مارينر 10" ترسيم نحو 45 % من سطح الكوكب بعد أن عبره 3 مرات، وفي عام 2011، أمضى المسبار "ماسنجر" التابع لوكالة علوم الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) 4 أعوام في التحليق في مدار حول الكوكب.