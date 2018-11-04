كائنات آلية عملاقة تبهر الجماهير وسط تولوز الفرنسية

الشارقة 24 – رويترز:

كائنات من أزمنة قديمة استيقظت لتجوب أحد ميادين مدينة تولوز في جنوب غرب فرنسا، وتبهر آلافاً تجمعوا لمشاهدتها.

ويعد عنكبوت أريان الآلي العملاق أحدث إبداعات مجموعة مسرح الشارع الفرنسي المعروفة باسم "لا ماشين" أو "الآلة" ومقرها نانت.

ويبلغ طول العنكبوت الذي استغرق تجميعه نحو عامين 13 متراً، ويمكن أن يصل طوله بامتداد أذرعه إلى 20 متراً ويزن 38 طناً.

ويتحكم في الماكينات عشرات الفنيين ويحركون كل جزء من جسم الكائن بدقة متناهية.

ويضم العرض الميكانيكي الذي انطلق الجمعة، وأطلق عليه اسم "حارس المعبد"، كائنات كبيرة ومتوسطة من إنتاج مهندسين وفنانين ومصممين وفنيين.

وأفادت إيميلي باترسبي، التي تتحكم بحركة العينين والأذنين لأحد تلك الكائنات، بأنه عندما تخرج بتصميم كهذا ينظر إليه الكثيرون، وترى تلك التعبيرات على وجوههم، فإنك تدرك حينها أنك قمت بعمل ناجح.