ناسا تحيل "كيبلر" للتقاعد بعد 9 سنوات من النشاط

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أن الوقود نفد من التسلكوب الفضائي "كيبلر"، ما أدى إلى توقفه عن العمل، بعد 9 سنوات من النشاط في مدار الأرض.

وكان مهمة التلسكوب الفضائي هذا تقوم على رصد كواكب أخرى في أقاصي الكون خارج النظام الشمسي، وقد أتم مهمته بجدارة، على ما يؤكد علماء فلك كثر استعانوا به.

وأكد توماس زوربوكن المسؤول عن مديرية العلوم في الناسا، أن كيبلر تجاوز تطلعاتنا بكثير، ومهد الطريق لاستكشافنا وبحثنا عن الحياة في النظام الشمسي، وأبعد منه أيضاً.

وأظهر "كيبلر" أن 20 % إلى 50 % من النجوم التي يمكن رصدها من الأرض لها على الأرجح "كواكب صغيرة صخرية، ربما يقرب حجمها من حجم الأرض في منطقة قابلة للسكن، حولها على ما تفيد الناسا.

ولم يكن توقف "كيبلر" عن العمل مباغتاً، فقد بدأت المشاكل تظهر منذ أسبوعين.

وستعمل ناسا الآن على إبعاد التلسكوب عن الأرض.

وأكد بيل بوروكي المسؤول السابق عن مهمة "كيبلر"، أن التلسكوب أثبت أن "عدد الكواكب في مجرتنا أكبر من عدد النجوم".