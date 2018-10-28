150 مليون دولار استثمارات شركة سويسرية في مصنع روبوتات بالصين

الشارقة 24 – د.ب.أ:

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات الهندسية والمعدات الكهربائية السويسرية "أيه.بي.بي" أولريتش سبيسهوفر بأنها ستستثمر 150 مليون دولار لبناء مصنع روبوتات في شنغهاي، حيث تستفيد الشركة من ارتفاع الاستهلاك في الصين للتحول إلى شركة رائدة في التكنولوجيا.

وأضاف سبيسهوفر، في مقابلة أجرتها معه في شنغهاي وكالة "بلومبرج" للأنباء، السبت، أن ذلك المصنع الجديد سيحدد "شكل الجيل المقبل للتصنيع والجيل المقبل من الإمكانيات".

ومن المتوقع أن يبدأ الانتاج بحلول نهاية 2020، وستصل القدرة الانتاجية السنوية إلى حوالي 100 ألف روبوت، أو ربع الطلب العالمي على انتاجها العام الماضي، طبقاً للرئيس التنفيذي للشركة.