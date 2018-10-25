نوكيا تسجل خسائر بـ 144 مليون دولار في الربع الثالث

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت شركة "نوكيا" الفنلندية لصناعة أجهزة الاتصالات، يوم الخميس، أنها سجلت خسائر في الربع الثالث، وكشفت عن أنها تخطط للمزيد من تدابير خفض التكاليف.

وسجلت الشركة خسائر بـ127 مليون يورو "144 مليون دولار"، وذلك مقابل خسائر بـ190 مليون يورو قبل عام.

وارتفعت المبيعات، بناء على احتساب ثبات العملة، بنسبة 1% على أساس سنوي، وبلغت قيمتها 5.46 مليار يورو.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة راجيف سوري في تعليق، أن الشركة لديها تراكم قوي من الطلبات نهاية الربع الرابع، وتوقع أن يبدأ نشر شبكة الجيل الخامس تجارياً قبل نهاية 2018.

إلا أن الشركة ستطلق برنامجاً جديداً، لخفض التكاليف، يهدف إلى خفض تكاليف التشغيل بـ700 مليون يورو بحلول نهاية 2020 مقارنة بنهاية 2018، دون أن توضح الشركة عدد الوظائف التي قد تتأثر من جراء ذلك.