الصين تنصح ترامب باستخدام "هواوي" بدلاً من آيفون

الشارقة 24 – رويترز:

طرحت الصين بعض الاقتراحات على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذا كان القلق ينتابها خوفاً من التنصت الخارجي على هاتف آيفون الخاص بالرئيس الأميركي، وجاء على رأسها نصحه باستخدام هاتف "هواوي" الصيني الصنع، أو أن يكتفي بقطع العلاقات مع العالم الخارجي كلياً.

وجاء هذا الرد، بعد أن كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن رجال مخابرات صينيين كثيراً ما يتنصتون على هاتف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحمول غير المؤمن، حين يتحدث إلى أصدقائه القدامى.

وأضافت الصحيفة، أن بكين تستخدم ما تطلع عليه في هذه المكالمات، للتأثير على السياسة الأميركية.