اليابان تسعى لسد فجوة نقص الأيدي العاملة بـ "الروبوتات"

الشارقة 24 – رويترز:

افتتح معرض القمة العالمية للروبوتات، هذا الأسبوع، أمام الجمهور بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث يركز على سد الفجوة التي تعاني منها اليابان بسبب نقص الأيدي العاملة، من خلال توظيف الروبوتات للعمل في العديد من الصناعات.

ويؤكد ناويا أوشي مدير تطوير المشروعات بمؤسسة أومرون للربوتات، أن الاتجاه الأكبر والأحدث في عالم الروبوتات هو سد الفجوة الناجمة عن نقص العمالة في اليابان، من خلال إحلال الروبوتات محل العمال في العديد من الصناعات.

وتسعى اليابان لإيجاد حلولاً لتناقص أعداد الموظفين والعمال في مختلف المؤسسات، في الوقت الذي يقترب فيه الكثير من سكان اليابان من سن الشيخوخة.

أحد هذه الحلول يكمن في الضغط الذي يمارسه رئيس الوزراء شينزو آبي لإلحاق المزيد من النساء بالقوة العاملة في اليابان.

وعلى الرغم من ذلك، تتوقع الحكومة تراجع عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً من 76 مليوناً في عام 2017، إلى 45 مليوناً في عام 2065.