إصدار من لعبة "بوكيمون جو" تقترب من الواقع أكثر

الشارقة 24 - د ب أ:

طرحت شركة "نيانتك" المطورة للعبة الكمبيوتر الشهيرة "بوكيمون جو"، إصداراً جديداً من اللعبة، لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد".

ويحتوي الإصدار الجديد، على وضع جديد لممارسة اللعبة بتكنولوجيا "الواقع المعزز بلس" "أيه. آر بلس"، وهو ما يجعل اللعبة أقرب إلى العالم الحقيقي.

ويحتاج تشغيل الوضع الجديد للعبة إلى وجود تطبيق "أيه. آر كور"، والذي لا تدعمه كل أجهزة "أندرويد".

ويمكن تحميل التطبيق من متجر جوجل الإلكتروني "جوجل بلاي ستور"، بحسب ما ذكرته شركة "نيانتك".

وكانت الشركة قد أضافت هذه الخاصية إلى الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي. أو. إس" في ديسمبر الماضي، وهي تجعل شخصية "بوكيمون" أكبر من حيث الحجم، وتقوم برد فعل وفقاً لحركة اللاعبين.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن لعبة "بوكيمون جو" للأجهزة المحمولة، والتي تعتمد على تكنولوجيا الواقع المعزز، حققت انتشاراً كبيراً عند طرحها لأول مرة في يوليو 2016، ثم تراجعت شعبيتها بعد ذلك، حتى عادت وحققت انتشاراً واسعاً في الصيف الماضي.

وبلغت قيمة مبيعات اللعبة في سبتمبر الماضي حوالي 85 مليون دولار، بحسب تقديرات شركة "سينسور تاور" لدراسات السوق.

ووصل إجمالي مبيعات اللعبة منذ طرحها حوالي ملياري دولار.