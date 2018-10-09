عطل في أجهزة توازن التلسكوب الفضائي "هابل" توقفه عن العمل

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

توقّف التلسكوب الفضائي "هابل"، الموضوع في مدار الأرض منذ عام 1990، عن العمل، بسبب عطل في أحد أجهزة حفظ التوازن، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أمس الإثنين.

واعتمد "النهج الآمن" لعمل التلسكوب، الجمعة، إثر عطل في إحدى بوصلاته الدوارة "جيروسكوب"، وهي من القطع الأساسية لتوجيه الجهاز وضمان استقراره.

وجاء في بيان صادر عن وكالة الفضاء الأميركية، أن أحد الجيروسكوبات الثلاثة المستخدمة بكثافة لتوجيه التلسكوب وحفظ توازنه تعرض لمشكلة.

ويسمح "نهج العمل الآمن" بتعليق عمل التلسكوب ريثما تُحلّ المشكلة، على أن تستأنف المهمة بشكل طبيعي بعد إصلاح العطل.

وأكّدت ناسا، أن هابل بكلّ تجهيزاته لا يزال قيد الخدمة، وهو سيستمرّ في أدائه العلمي الممتاز في السنوات المقبلة.

ولم تعد تعمل راهنا سوى 3 جيروسكوبات من أصل البوصلات الدوارة الـ 6 في "هابل".

ولإجراء المهمة على أفضل حال، لا بدّ من تشغيل 3 جيروسكوبات على أقلّ تقدير، حتّى لو كان في وسع التلسكوب جمع البيانات بواسطة بوصلة دوارة واحدة لا غير.

في حال تعذّر إصلاح الجيروسكوب المتعطّل، سيستأنف "هابل" مهمته العلمية بواسطة بوصلة واحدة.

ويتيح هذا الحلّ "تغطية على نطاق أضيق"، وتأثيره على القدرات العلمية محدود بالإجمال، بحسب ما أفادت الوكالة الأميركية.

وكانت ريتشل أوستن المديرة المعاونة لمهة "هابل" قد غرّدت في وقت سابق أن نهاية الأسبوع "كان فيها الكثير من التوتّر".