فيسبوك تطرح جهازاً ذكياً يسهل محادثات الفيديو

الشارقة 24 – رويترز:

طرحت شركة فيسبوك، يوم الإثنين، جهازاً ذكياً، لتسهيل المحادثة عبر الفيديو، لكن سقطات الشركة فيما يتعلق بالخصوصية وثمن الجهاز ووظائفه المحدودة، قد تحول دون تفوقه على منافسين كبار في السوق، مثل أمازون وألفابت.

وأوضح مسؤولون تنفيذيون في فيسبوك، خلال اجتماع، أن الجهاز الجديد أطلق عليه اسم "بورتال"، ويصدر في نسختين إحداهما بسعر 199 دولاراً، والأخرى بسعر 349 دولاراً، ويمتاز بأنه مزود بكاميرا ذات عدسة واسعة تبقي المستخدم في بؤرتها، حتى إذا تحرك في أرجاء غرفة.

وأضافوا أن بورتال سيكون متوفراً في متاجر أمازون، وبست باي إلى جانب الموقع الإلكتروني لفيسبوك، وسيبدأ شحنه للعملاء الأميركيين في مطلع نوفمبر المقبل.