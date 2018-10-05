أرباح سامسونج التشغيلية في الربع الثالث تقفز 20.44%

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات، يوم الجمعة، عن تسجيل زيادة في الأرباح التشغيلية بنسبة 20.44%، في ربعها المالي الثالث.

وأفادت الشركة، بأن قيمة الأرباح التشغيلية بلغت 17.5 تريليون وون "15.4 مليار دولار"، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، مقارنة بـ 14.53 تريليون وون سجلتها الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت المبيعات بنسبة 4.75%، لتصل إلى 65 تريليون وون في تلك الفترة.

ولم تعلن سامسونج عن صافي الربح في الربع الثالث، مشيرة إلى أنها ستنشر ة التقرير النهائي للأرباح في وقت لاحق من الشهر الجاري.