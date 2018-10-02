28 تريليون دولار حجم المبيعات في التجارة الإلكترونية

الشارقة 24 - د ب أ:

أشارت تقديرات منظمة التجارة العالمية، إلى أن حجم المبيعات في التجارة الإلكترونية، حقق ارتفاعاً ضخماً خلال السنوات الأخيرة.

وفي تقريرها المزمع نشره الأربعاء، عن التجارة العالمية 2018، طالبت المنظمة الحكومات بتمهيد السبل، أمام التجارة الرقمية حول العالم.

ونقل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، عن تقديرات المنظمة أن قيمة المبيعات في التجارة الإلكترونية في الفترة بين عامي 2013 حتى 2015 ارتفعت بنسبة 56% لتصل إلى نحو 25 تريليون دولار.

وحسب تقديرات اللجنة الأميركية للتجارة الدولية، فقد ارتفع حجم هذه التجارة في عام 2016 مرة أخرى ليصل إلى 7ر27 تريليون دولار.

وقالت منظمة التجارة في تقريرها إن الثورة الرقمية ستوفر فرصاً جديدة هائلة للمستهلكين، والشركات على مستوى العالم، حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة والدول المعزولة يمكنها الاستفادة من ذلك، إذا وفرت الحكومات الشروط الإطارية المناسبة للتطور التكنولوجي السريع.

ورأت المنظمة أن التكنولوجيا تقلص من تكاليف التحويلات، مشيرة إلى أن تراجع تكاليف التجارة يمكن أن يجعل التجارة العالمية تحقق بحلول 2030 نمواً إضافياً بمعدل يصل إلى 2% في كل عام.