"أمازون" تدشن متجراً للمنتجات الأكثر شعبية على خدمتها

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

دشنت شركة "أمازون" الأميركية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، يوم الخميس، متجراً لا يبيع سوى المنتجات الحائزة أفضل تصنيف من جانب المستهلكين عبر الموقع، في نموذج جديد عن طموحاتها لخوض غمار تجارة التجزئة غير الافتراضية.

ومنذ بضع سنوات، بدأت "أمازون" تدريجاً في إطلاق نقاط بيع غير افتراضية بما يشمل خصوصاً المكتبات والمتاجر القصيرة الأمد المخصصة لمنتجات التكنولوجيا.

ومع متاجر "أمازون 4 ستار" الجديدة التي دُشنت أول فروعها في حي سوهو في مانهاتن، تعرض المجموعة التي تتخذ مقراً لها في سياتل تشكيلة من المنتجات المختارة من "أمازون" وعلامات تجارية أخرى حائزة على علامة لا تقل عن أربع نجوم من خمس، وفق بيان أصدرته المجموعة.

وكما سبق لها أن فعلت مع مكتباتها التي تبيع المطبوعات الأكثر شعبية عبر موقعها، عمدت "أمازون" إلى الإفادة من أكثر المنتجات رواجاً على خدمتها الإلكترونية لتشكيل مجموعتها المعروضة في المتجر الجديد.