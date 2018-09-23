"جاسكا" توفد "كونوتوري" إلى الفضاء

الشارقة 24 – رويترز:

أطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا" مركبة تحمل إمدادات حيوية إلى محطة الفضاء الدولية.

وانطلق صاروخ من طراز "اتش.2.بي" من مركز تانيجاشيما الفضائي، بجنوب اليابان، حاملاً مركبة على متنها 5 أطنان من المياه وقطع الغيار والتجارب.

وينتظر أن تصل سفينة البضائع الفضائية هذه، التي تعرف أيضاً باسم "كونوتوري"، ويعني طائر اللقلق باللغة اليابانية، إلى المحطة الدولية، الخميس المقبل، حيث يستخدم طاقم رواد الفضاء في المحطة ذراعاً آلية لالتقاطها عندما تقترب من المحطة.

وعندما تتم مهمتها، ستعود المركبة إلى الأرض، حيث يتوقع أن تحترق فوق المنطقة الواقعة في جنوب المحيط الهادي دون أية أضرار.