تدشين "الطلقة"... أول قطار فائق السرعة يربط هونج كونج بالصين

الشارقة 24 – رويترز:

انطلق قطار "الطلقة" فائق السرعة الأول من نوعه في هونج كونج، بعد أن دشنته كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، وما شينغروي حاكم إقليم قوانغدونغ، في احتفال أقيم السبت في المستعمرة البريطانية السابقة.

وأعلنت لام أن القطار الجديد سيربط هونج كونج مع إقليمي قوانغتشو وشينتشن، عندما يتم ربط شبكة السكك الحديدية القصيرة التي يبلغ طولها 26 كيلومتراً مع شبكة السكك الحديدية في بر الصين الرئيسي، مما سيؤدي إلى تطوير شبكة نقل الركاب السريعة في البلاد.

بينما ذكر حاكم إقليم قوانغدونغ أن القطار الجديد سيختصر المسافة بين هونج كونج والبر الرئيسي، كما سيسهل عملية التنقل بين هونج كونج وشينتشن وقوانغتشو، خلال ساعة واحدة.

لكن مشروع إنشاء القطار الفائق السرعة، والذي تكلف أحد عشر مليار دولار، أثار جدلا كبيراً وقوبلت مراسم تدشين القطار "الطلقة" باحتجاج نظمه بعض النشطاء خارج محطة السكك الحديدية، التي انطلق منها، نظراً لتكلفته الباهظة كما أنه سيجبر هونج كونج على التخلي عن جزء من صلاحياتها للصين للمرة الأولى.