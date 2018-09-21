هواتف آيفون الجديدة تشهد رواجاً بالصين رغم "عقوبات ترامب"

الشارقة 24 – رويترز:

لم تقف الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، عائقاً أمام عشرات الصينيين، الذين أقبلوا على شراء هواتف آيفون الجديدة من طراز "تن إس"، والتي بدأت متاجر أبل في كل من هونج كونج وبكين في طرحها الجمعة.

وأكد أحد الزبائن ويدعى صاني فنج، أن سياسات الرئيس دونالد ترامب، المتعلقة بفرض عقوبات تجارية على الصين، لم تؤثر على مبيعات شركة أبل في بلاده، ولم تسفر عن ارتفاع أسعار هواتفها الجديدة، لكنه أشار إلى أنه إذا ما قررت أبل نقل بعض مصانعها إلى دول أخرى، فإن ذلك قد يلحق أضراراً بالصين.

ويعتقد عملاء أبل في الصين، أن هواتف أبل الجديدة من طراز "تن إس"، و"تن إس ماكس"، لا تزال جذابة بسبب التعديلات التي أدخلتها الشركة على عدد كبير من وظائف الهاتف، على الرغم من أنها لا تتميز باختلاف لافت للنظر عن هواتف آيفون السابقة.

وتستعد إدارة ترامب حالياً لفرض رسوم جمركية أخرى على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار، تؤثر على مجموعة كبيرة من منتجات تكنولوجيا الإنترنت، والسلع الاستهلاكية الصينية، بما فيها حقائب اليد والدراجات والأثاث.