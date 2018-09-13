"آبل" تكشف عن ثلاثة أجهزة "آي فون" جديدة

الشارقة 24 – أ ف ب:

عرضت مجموعة "آبل"، يوم الأربعاء، نماذج جديدة من جهاز "آي فون"، اثنان منها فاخران، وآخر أقل ثمناً، مظهرة عزمها البقاء في الجزء الأعلى من السوق، من دون أن تزيد أسعارها بشكل كبير.

والأجهزة التي كشف عنها في مقر المجموعة الأميركية في كوبيرتينو في سيليكون فالي "غرب الولايات المتحدة"، هي نماذج جديدة متطورة وأكثر سرعة خصوصاً من "آي فون 10" الذي عرض العام الماضي بمناسبة الذكرى العاشرة لطرح أول هاتف "آي فون"، الذي تعتمد عليه الشركة كثيراً في عائداتها.

وقدمت نسختان من هذا الهاتف "آي فون 10 أس"، و"آي فون 10 أس ماكس"، الأول مع شاشة من 14.7 سنتيمتراً، فيما حجم شاشة الثاني 16.5 سنتيمترا.

وقال تيم كوك رئيس مجلس إدارة المجموعة عند تقديم أجهزة "آي فون 10 أس": سنرتقي بهاتف آي فون 10، إلى مستوى أعلى، وأعلن أن الأجهزة المطروحة هي الأكثر تطوراً حتى الساعة، بين هواتف "آي فون".

واختارت "آبل" بيع أجهزة "آي فون 10 أس" بالسعر نفسه مثل "آي فون 10" العام الماضي أي 999 دولاراً في الولايات المتحدة للنسخة الأساسية، أما "آي فون 10 أس ماكس" فيباع اعتباراً من 1099 دولاراً، وسيبدأ تسليم الأجهزة في 21 سبتمبر الجاري.

وشددت الشركة خصوصاً على نوعية شاشة "أو أل إي دي" وكاميرا التصوير، ما يسمح بالاستفادة أكثر من أشرطة الفيديو وتطبيقات الواقع المعزز، وهما مجالان تركز عليهما "آبل" ساعية إلى تنويع نشاطاتها فيما سوق الهواتف الذكية متخمة.

وكما كان متوقعاً، عرضت "آبل" نسخة أرخص هي "آي فون 10 أر" ستباع اعتباراً من سعر 749 دولاراً، وتكون متوافرة في أكتوبر المقبل.

ويتمتع هذا الجهاز بالوظائف نفسها تقريباً مثل "آي فون 10 أس"، لكن مع شاشة "أل سي دي" وهيكل مصنوع من الألمنيوم وليس من الفولاذ.

وقال فيل شيلر أحد مدراء الشركة المكلف التسويق على المستوى العالمي "نريد أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

ويؤكد هذا النموذج الأقل سعراً عزم "آبل" على البقاء مرجعاً للهواتف الفاخرة إذ إن "آي فون 10 أر" سيباع بسعر 859 يورو في فرنسا، أي أكثر من نصف الحد الأدنى للأجور في هذا البلد.

زبائن أوفياء

ورأى المحلل آفي غرينغارت "غلوبال داتا"، أن "آبل أبلت بلاء حسناً الأربعاء"، مشيراً إلى أن "آي فون 10 أس ماكس" سيباع بكميات كبيرة في حين أن "آي فون 10 أس"، "سيجذب الأشخاص غير القادرين على دفع سعر آي فون أكس"، وأكد سيؤدي ذلك إلى رفع متوسط سعر البيع لدى آبل.

وتسمح استراتيجية الاعتماد على الهواتف الفاخرة لمجموعة "آبل" بالمحافظة على موقعها في السوق مع الاستمرار في زيادة رقم أعمالها من الهواتف الذكية، وهي وسيلة جيدة للالتفاف على تباطؤ السوق العالمية المتخمة بالكامل، والتي تشهد منافسة متزايدة من المجموعات الصينية.

ويمكن للمجموعة الأميركية كذلك الاستناد إلى قاعدة من الزبائن الأوفياء المستعدين للنهل من مدخراتهم لشراء آخر ابتكاراتها.

وأعلنت "آبل" لدى افتتاح الحدث، أنها باعت أكثر من ملياري جهاز نقال يعمل بنظام "آي أو أس".

وعرضت المجموعة النسخة الرابعة من الساعة الموصولة بالإنترنت "آبل ووتش"، التي لديها شاشة أكبر بنسبة 30%، مع مزيد من الوظائف المرتبطة بالصحة مثل إمكانية إجراء تخطيط للقلب.

وتريد بذلك التوجه إلى جمهور يتقدم في السن، لكنه مطلع على التكنولوجيا فضلاً عن الشباب.

واعتبرت شركة "سي بي إنسايتس" أن الأجهزة التي كُشف عنها، تؤكد أن "آبل" تقف "عند مفترق طرق" بعد عشر سنوات على أول جهاز "آي فون".

وأوضحت "تعزز آبل بوضوح موقعها في مجال الواقع المعزز والإكسسوارات التي يمكن ارتداؤها "ويريبلز"، لكننا لا نزال ننتظر المنتج الثوري المقبل لآبل مثل آي بود أو آي فون".

ورغم الجدل حول استراتيجية الضرائب وظروف العمل لدى شركائها من الباطن والأسعار المرتفعة وغياب الحس الابتكاري، استمرت "آبل" بتحقيق أرباح قياسية في السنوات الأخيرة.

وفي مؤشر إلى ثقة المستثمرين بالشركة، تجاوزت قيمة "آبل" السوقية مطلع أغسطس الماضي، عتبة الألف مليار دولار وكانت أول شركة خاصة تصل إلى هذا المستوى.