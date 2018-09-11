"رينساس إلكترونيكس" اليابانية تشتري "آي. دي. تي" الأميركية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت شركة أشباه الموصلات اليابانية "رينساس إلكترونيكس"، يوم الثلاثاء، اعتزامها الاستحواذ على منافستها الأميركية "إنتجرتيد ديفايس تكنولوجي" "آي. دي. تي"، مقابل حوالي 6.7 مليار دولار، لتعزيز وجودها بسوق الرقائق الإلكترونية للسيارات.

وستدفع "رينساس" 49 دولاراً نقداً، لكل سهم من أسهم الشركة الأميركية، حيث ستتحول الشركة الأميركية ومقرها ولاية كاليفورنيا، إلى فرع مملوك بالكامل للشركة اليابانية.

وبحسب "رينساس"، فإنها ستمول الصفقة من خلال مواردها الذاتية، إلى جانب قروض مصرفية بقيمة 679 مليار ين "6.1 مليار دولار".

ومن المتوقع إتمام الصفقة بنهاية يونيو 2019.

وقال جريجوري ووترز الرئيس التنفيذي لشركة "آي. دي. تي" في بيان: إن الكيان الجديد الناتج عن صفقة الاستحواذ، سيمتلك القدرات الأساسية التي يحتاجها العملاء في عصر اقتصاد البيانات الحديث.

وكانت "رينساس" قد اشترت شركة الرقائق الأميركية "إنترسيل"، مقابل 3.2 مليار دولار في العام الماضي.