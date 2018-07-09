إبداعات جزائرية تتنافس في ابتكارات الإنسان الآلي

الشارقة 24 – رويترز:

شارك في مسابقة للإنسان الآلي (الروبوت) في العاصمة 20 فريقاً من 8 ولايات جزائرية ضمن برنامج لاكتشاف المواهب الشغوفة بالتكنولوجيا.

وتعين على كل فريق أن يحرك روبوته لدقيقتين فقط على المسار الذي حدده المنظمون.

وبمراقبة عن كثب، وبتركيز شديدين، قيم أعضاء لجنة التحكيم عمل كل فريق وأعلنوا أسماء الفائزين.

وأفاد غديد إسماعيل وهو رئيس جمعية شبابية، بأنّ الهدف هو "اكتشاف المواهب وصقلها والبحث عن العناصر الشابة التي لديها ميولاً إلكترونية وخاصةً في صناعة الروبوت".

فيما أشار يحيى عضو في أحد الفرق المشاركة "نود أن نرى مسابقات كثيرة كهذه.. فهكذا يتعود الأطفال على هذا، ويكبرون بحب الإلكترونيات، وسنقوم بتطوير هذا المجال."

من جهتها أكدت المشاركة ميليسا بأنّها أول مسابقة تشارك فيها، وأنّها تعلمت الكثير من التجربة.

وأوضحت "هذه أول مسابقة لنا.. فهي تجربة جديدة بالنسبة لنا، ولقد تعلمنا أشياءً عديدةً، لأننا عملنا وحدنا، وكسبنا تجارب جديدة أيضاً".

وتراوحت أعمار المشاركين في المسابقة بين 12 و35 عاماً.

وأشار أيوب، وهو عضو في الفريق الفائز بالمركز الأول "لقد فزنا بالمرتبة الأولى، الحمد لله سعداء للغاية بهذه النتيجة، لقد صنعنا هذا الروبوت بأنفسنا، وقمنا بشراء كل شيء بأموال المنح الدراسية، ولكننا نأمل أن تمولنا الشركات في المستقبل، لتحسين الروبوت، ونأمل أن نشارك به في المحافل الدولية، ليس فقط في الجزائر ".

والجزائر تملك ثالث أكبر احتياطي من الغاز في العالم، لكنها تعاني من نقص في البنية التحتية، والحاجة إلى ضخ كميات هائلة من النقد الأجنبي والتكنولوجيا.

ويبلغ معدل البطالة في البلاد 12% بحسب الأرقام الرسمية.

وتحاول الجزائر جذب المزيد من الاستثمارات، لكن هناك معوقات تتمثل في البيروقراطية، وعدم وجود قوانين جاذبة.

وأرغمت هذه الأوضاع البلاد على الاعتماد بشدة على الواردات، لتلبية احتياجات السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة، وزيادة الإنفاق على الدعم، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.