مخاوف أمنية وراء منع "تشاينا" من دخول الأسواق الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:

تحركت الحكومة الأميركية الإثنين لمنع تشاينا موبايل من دخول سوق الاتصالات الأميركي، موصيةً برفض طلبها، نظراً لما تمثله الشركة المملوكة للحكومة الصينية من تهديد للأمن القومي.

وذكرت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه ينبغي للجنة الاتصالات الاتحادية، أن ترفض الطلب، الذي تقدمت به تشاينا موبايل في 2011، لتقديم خدمات الاتصالات بين الولايات المتحدة، ودول أخرى".

وذكر البيان، نقلاً عن ديفيد ريدل، مساعد وزير التجارة الأميركية للاتصالات والمعلومات، والذي تتبع الإدارة وزارته، "بعد عمل مطول مع تشاينا موبايل، لم يتسن التصدي للمخاوف بشأن المخاطر المتزايدة على إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، ومصالح الأمن القومي الأميركي".

ولم ترد الشركة على طلب من رويترز للتعليق.

ويأتي تحرك إدارة الرئيس دونالد ترامب، بشأن تشانيا موبايل وسط تنامي الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين.

فمن المنتظر أن تفرض الولايات المتحدة، تعريفات على ما قيمته 34 مليار دولار من الواردات الصينية في 6 يوليو، وهو إجراء من المتوقع أن ترد عليه الصين بالمثل.

وكانت (زد.تي.إي كورب)، ثاني أكبر شركة صينية لصناعة الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات، قد اضطرت للتوقف عن عمليات كبرى في أبريل، بعد أن فرضت عليها واشنطن عقوبات لانتهاكها اتفاقاً على معاقبة مسؤولين تنفيذيين، تآمروا لتفادي العقوبات الأميركية على إيران وكوريا الشمالية.

وانخفضت أسهم تشاينا موبايل 2.6% صباح الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربعة أعوام.

وأشارت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات في توصيتها بأنّ تقييمها يستند "إلى حد بعيد على سجل الصين في الأنشطة المخابراتية والتجسس الاقتصادي الذي يستهدف الولايات المتحدة إلى جانب حجم تشاينا موبايل ومواردها التقنية والمالية".

وأضافت أن الشركة "تخضع لاستغلال وتأثير الحكومة الصينية" وأن الطلب يشكل "خطراً كبيراً، وغير مقبولٍ على الأمن القومي وإنفاذ القانون في بيئة الأمن القومي الحالية".

وكان أعضاء مجلس الشيوخ ورؤساء أجهزة المخابرات الأميركية، حذروا في فبراير، من أن الصين تحاول عبر وسائل، مثل شركات الاتصالات، الوصول إلى تكنولوجيات أميركية حساسة، فضلاً عن حقوق المعرفة والملكية الفكرية.