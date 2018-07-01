الفلين يغلف الهواتف الذكية في البرتغال

الشارقة 24 - رويترز:

كشفت شركة تكنولوجية برتغالية، عن هاتف أندرويد ذكي صنعت غلافه من مادة الفلين الطبيعية القابلة لإعادة الاستخدام، والتي تتوافر في البلاد.

ويعد هاتف شركة (إكيموبيلي)، أول الهواتف التي تستخدم خامات بخلاف البلاستيك، والمعدن، والزجاج، ويشكل تعزيزاً لقطاع التكنولوجيا في البلاد، الذي حقق تقدماً في تطوير البرامج، لكنه لم يحقق تقدماً مماثلاً فيما يخص تصنيع الأجهزة الإلكترونية.

ومن المقرر طرح نسخة مصنوعة من الهاتف هذا العام، عندما تنتهي الشركة من إنشاء مصنع لنقل أغلب عمليات الإنتاج من الصين.

وأفاد تيتو كاردوزو، الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز، في المصنع الواقع في منطقة كوروشي الغنية بالفلين، والتي تقع على بعد 80 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة لشبونة، "إكيموبيلي تريد أن تضع البرتغال على الطريق إلى المستقبل، والتكنولوجيا من خلال التأكيد على أنه منتج برتغالي".

وأضاف "تعتقد أن المنتج يقدم شيئاً مختلفاً.. شيء يمكن للناس أن ينتابهم شعور جيد بشأن استخدامه".

ويتم جمع مادة الفلين، كل 9 سنوات دون إلحاق أضرار بشجرة البلوط، التي تنتجه وهو قابل لإعادة الاستخدام والتدوير بالكامل.

والبرتغال هي أكبر منتج في العالم للفلين، ويشكل الهاتف الجديد أحدث الجهود لتنويع استخدام الفلين، بخلاف استخدامه الأساسي في تصنيع أغطية الزجاجات.

وتغطي طبقة من الفلين ظهر الهاتف الجديد، بما يوفر عازلاً حرارياً وخواصاً مضادةً للصدمات، كما يحمي من إشعاعات البطارية.