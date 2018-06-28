"كاسيني" تعزز فرص الحياة على قمر إنسيلادوس

الشارقة 24 – رويترز:

أفاد باحثون يوم الأربعاء، أنّه تم اكتشاف جزيئات عضوية مركبة على سطح إنسيلادوس، أحد أقمار كوكب زحل، فيما يعزز احتمالات وجود حياة عليه.

كانت مركبة الفضاء كاسيني، حلقت لأول مرة بالقرب من القمر الذي يغطيه الجليد في 2005، ضمن مهمة لجمع معلومات عن زحل ليتم تحليلها في السنوات التالية.

وذكر فريق بقيادة فرانك بوستبرج، ونذير خواجة من جامعة هايدلبرج الألمانية، أنّه رصد شظايا جزيئات عضوية كبيرة في حبيبات ثلجية قذفتها ينابيع حارة من بين صدوع في السطح الخارجي الجليدي للقمر.

ونشرت نتائج البحث في دورية نيتشر.

ونقل الموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء الأوروبية، عن بوستبرج قوله في بيان، "هذا أول رصد على الإطلاق لمواد عضوية مركبة، قادمة من عالم مائي خارج كوكب الأرض".

يأتي الاكتشاف الخاص بالقمر إنسيلادوس، بعدما أظهرت بيانات هذا الشهر وجود مركبات عضوية على سطح المريخ، وتقلبات موسمية في نسبة غاز الميثان في الغلاف الجوي للكوكب، فيما شكل كأقوى الأدلة حتى الآن، على أن الكوكب الأقرب إلى الأرض ربما توجد به حياة.

وسبق أن رصدت المركبة كاسيني جزيئات عضوية خفيفة عند القمر إنسيلادوس، لكن الشظايا المكتشفة حديثاً أكبر بكثير.

وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية، بأنّ مثل تلك الجزيئات الكبيرة لا يمكن أن توجد إلا من خلال عمليات كيميائية مركبة، بما في ذلك العمليات المرتبطة بالحياة.

ورغم أن هذا، يشير إلى أن إنسيلادوس ربما يتمتع بظروف قد تسمح بوجود حياة، إلاّ أن المركبات العضوية قد نتجت من مصادر أخرى مثل النيازك.

وأعلن بوستبرج بأنّ تلك الشظايا الجزيئية، ربما تنشأ أيضاً من أنشطة حرارية مائية في أعماق القمر.

وأضاف "رأيي هو أن الشظايا، التي عثرنا عليها منشأها نشاط حراري مائي، ونتجت داخل القلب الحراري المائي النشط لإنسيلادوس، في ظل ظروف الضغط المرتفع ودرجات الحرارة الدافئة، التي نتوقع وجودها هناك، فمن الممكن أن تنشأ جزيئات عضوية مركبة".

وانتهت في عام 2017 مهمة كاسيني المشتركة بين إدارة الطيران والفضاء (ناسا) الأميركية، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الإيطالية.