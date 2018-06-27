مسبار "هايابوسا 2"الياباني يدخل سباق الفضاء

الشارقة 24 – د. ب. أ:

ذكرت وكالة الفضاء اليابانية أنّ مسباراً فضائياً يابانياً، يحمل مركبةً صغيرةً طورتها ألمانيا وفرنسا، من المقرر أن يصل إلى مسافة قريبة من كويكب مستهدف، الأربعاء.

ومن المقرر أن يحدد المسبار "هايابوسا 2" موقعاً لنفسه على بعد 20 كيلومترًا من كويكب ريوجو، الذي يبعد 300 مليون كيلومتر عن الأرض، لإجراء عمليات رصد تفصيلية والبحث عن مكان مناسب للهبوط فيه، وفقًا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا).

ويعتقد أن الكويكب يحتوي على مواد عضوية ومعادن مائية، وتأمل "جاكسا" في معرفة المزيد عن منشأ وتطور النظام الشمسي من خلال استكشافه.

وأعلن ماكوتو يوشيكاوا مدير البعثة في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي "نحن متحمسون حقاً".

وأضاف يوشيكاوا، الذي شاهد الصور التي التقطها المستكشف، أنّ الكويكب الذي يبلغ قطره 900 متر "له خصائص متنوعة".

وتعتزم الوكالة إنزال المسبار على الكويكب في سبتمبر لجمع عينات من سطحه.