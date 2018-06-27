الخسوف الأطول للقمر خلال القرن يشهده شهر يوليو

الشارقة 24 - رويترز:

سوف يظهر أطول خسوف في هذا القرن على سطح الأرض في نهاية شهر يوليو، حسب عالم الفلك بروس مكلور.

وأعلن عالم الفلك بروس مكلور في موقع إيرث سكاي دوت أورج، بأنّ خسوف القمر في 27 يوليو سيكون أيضاً في أوجه عندما تكون الأرض في أبعد نقطة عن القمر.

ويشير ماكلور بأنه أطول خسوف للقمر في القرن الحالي (من 2001 إلى 2100).

ووفقاً للبيانات الواردة من وكالة ناسا، فإن الخسوف سيستمر مدة ساعة و42 دقيقةً و57 ثانيةً.

ويمكن رؤية الخسوف من معظم دول إفريقيا، والشرق الأوسط بالإضافة، إلى وسط وشرق وجنوب شرق آسيا.