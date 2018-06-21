الإمارات الأولى عربياً في سباق ريادة الفضاء

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

سيتوجه أول رائد فضاء إماراتي العام المقبل إلى محطة الفضاء الدولية، بحسب ما أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء الأربعاء.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "وقعت دولة الإمارات اليوم اتفاقية تاريخية لإرسال أول رائد فضاء إماراتي خلال الأشهر القادمة لمحطة الفضاء الدولية".

وأضاف سموه "ابن الإمارات قادر على معانقة الفضاء.. ورؤيتنا التي بدأناها منذ 12 عاماً لتطوير قطاع الفضاء الوطني بدأت تؤتي ثمارها".

وأكد المركز أن الرحلة ستنطلق في أبريل 2019، وستكون على متن المركبة الفضائية "سويورز إم إس".

وفي كانون دييسمبر 2017، أطلق الشيخ محمد برنامج "الإمارات لروّاد الفضاء" لاختيار وإعداد وتدريب 4 رواد فضاء إماراتيين وإرسالهم في مهمات مختلفة إلى محطة الفضاء الدولية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأمل الإمارات، التي لديها طموحات كبيرة في مجال الفضاء، أن تصبح الدولة التاسعة عالمياً والأولى في العالم العربي في تحقيق برنامج لاستكشاف كوكب المريخ.

وفي 2014، أعلنت الإمارات أنّها تعتزم أن تطلق بحلول العام 2021 مسبار "الأمل" إلى الكوكب الأحمر، الذي سيكون أول مسبار آلي عربي.