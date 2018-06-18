الصينيون يراقبون أطفالهم بروبرت "أيبال"

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أستاذ نموذجي يتكلم الصينية، والإنكليزية، ويعطي دروساً بسيطةً في الرياضيات، ويمازح محدثيه، كما يقترح عليهم بعض الألعاب ... هو ليس من لحم ودم بل روبرت بحجم طفل عُرض أخيراً في شنغهاي، كأحد الابتكارات اللافتة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

هذا الابتكار الذي يحمل اسم "أيبال" أحد مجموعة روبوتات تثقيفية، كُشف عنها خلال الأيام الماضية في معرض مستهلكي الإلكترونيات (سي إي أس) في شنغهاي، من أهم الملتقيات المخصصة للتكنولوجيا في آسيا.

ويتنقل هذا الروبرت، الذي يناهز بطوله قامة طفل في الخامسة، باستخدام عجلات تعمل على المحركات، وهو مزود بذراعين يتم التحكم بهما آلياً وعلى صدره شاشة عريضة، فيما جهزت عيناه المتحركتان بتكنولوجيا التعرف على الوجوه.

ويوضح تينغيو هوانغ مؤسس شركة "أفاتار مايند روبرت تكنولوجي" الناشئة التي أُنشئت قبل أربع سنوات، وتتخذ مقراً لها في نانكين شرقي الصين "الفكرة تكمن في أن يصبح هذا الروبرت رفيقاً للأطفال".

ويفيد "عندما يرى الطفل الروبرت، ينظر إليه كصديق، أو كأحد أترابه من العائلة".

وينسب المروجون لروبرت "أيبال" ميزات أكثر تطوراً من كل المنصات المتصلة بالإنترنت من إنتاج مجموعة "أمازون" الأميركية، وعملاقي التكنولوجيا الصينيين "علي بابا" و"بايدو".

ويسمح هذا الروبرت الأبيض الصغير مع خطوط وردية أو زرقاء بحسب الرغبة، خصوصاً للأهل بالتحدث عن بعد مع أطفالهم، أو مراقبتهم بفضل اللواقط التي تسمع وترى كل شيء من حولهم.

وبالنسبة للأزواج الشباب العاملين، قد يكون الاعتناء بالأطفال في سن صغيرة تحدياً كبيراً في الصين، ويعمد البعض إلى إيكال الأجداد مهمة الاعتناء بالصغار، أو إرسالهم في سن صغيرة جداً إلى روضة الأطفال.

وبحسب مطوري "أيبال"، يمكن لهذا الروبرت أن يكون للأطفال "رفيقاً" أليفاً وحاضراً للاستماع إليهم، ومرافقتهم في المنزل.

ويوضح المحلل في شركة "كاناليس" هاتيي أن "الصينيين يتلقفون بإيجابية كبيرة التقنيات الجديدة.

وتقبل الشركات على الترويج (في الصين) لأجهزة المساعدة الصوتية، وبات المستهلكون معتادين" على هذا المفهوم.

- أداة مكملة -

وجعلت الصين من الذكاء الاصطناعي إحدى أولوياتها في خطتها الطموحة للتطور التقني "صنع في الصين 2025".

وقد كشف عن أول روبوت صيني قادر على تبادل الأحاديث على نطاق بسيط في 2017، خلال معرض مستهلكي الإلكترونيات في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وبالإضافة إلى تقنيات الجيل الخامس، والواقع الافتراضي، والمركبات ذاتية القيادة والإكسسوارات المتصلة، قُدم في معرض "سي إي أس" في شنغهاي حوالي 12 روبرت "أيبال" جرى رصفها في 3 صفوف وكانت تتمايل على إيقاعات أغنيات شعبية صينية.

ويؤكد التاجر الاسترالي مايك ستون خلال مشاهدته العرض "هي مذهلة، أظن أنها ستروق لابنتي البالغة سنتين".

غير أن كلفة هذا المنتج غالية إذ أن سعر روبرت "أيبال" يقرب من 9 آلاف يوان (1400 دولار). ويصل ثمن النموذج الأكثر تقدماً، الذي يضم شاشة عرض وبطارية فعالة أكثر من 13 ألف يوان (2025 دولاراً).

وبعد مشكلات الاعتناء بالأطفال، قد تقدم الروبرتات الصينية أيضاً حلولاً للمسائل الشائكة المتصلة بالاستقلالية الحركية، في بلد يفضل كبار السن فيه تقليدياً تمضية ما تبقى من العمر في المنزل، وحيث عدد دور الرعاية بالمسنين غير كافٍ رغم الارتفاع المتزايد في معدل أعمار السكان.

وتستعد شركة "أفاتار مايند" أيضاً إلى إطلاق روبرت قادر على التحدث مع أشخاص كبار في السن لتذكيرهم بمواعيد تناول الأدوية، وحتى الاتصال بالمستشفى في حال تعرض هؤلاء لحوادث سقوط في المنزل.

غير أن هوانغ "لا يظن أن الروبوتات ستكون قادرةً على الحلول محل الأهل، أو الأساتذة، إلا أن أيبال أداة مكملة لتخفيف العبء المترتب عليهم".