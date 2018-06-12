تلسكوب "أل أس تي" المطور يحقق ثورةً في علم الفلك

تجتمع في التلسكوب "أل أس تي" كلّ الأوصاف اللازمة لسبر أغوار الفضاء العميق، من أكبر عدسة في العالم إلى أقوى كاميرا رقمية، إذ يُعد محور مؤتمر علمي في فرنسا.

ومن المقرر أن يبدأ هذا التلسكوب، العمل في العام 2020، وهو منصوب في قمة سيرو باشون في جبال الأنديس بتشيلي، وإليه تتجّه أنظار العلماء وآمالهم، بأن يحقّق ثورة في علم الفلك، بحسب إيمانويل غانغلر المسؤول عن المشروع في فرنسا.

ويفيد "بأنّه مشروع يطلق العنان للأحلام، فعلى مدى 10 سنوات سيقوم هذا التلسكوب ذو العدسة البالغ قطرها 8,4 أمتار، بتصوير الكون بالأبعاد الثلاثية، وسيكون الأعمق والأسرع والأشمل في إعداد خارطة للسماء هي الأكمل، التي تُرسم بحسب ما يظهر من القسم الجنوبي للأرض".

ويضيف "من النصف الجنوبي للكرة الأرضية، يمكننا أن نرى مركز مجرة درب التبانة" متوقّعاً، أن يبدأ جمع الصور في الفصل الثاني من العام 2022.

ويشارك أكثر من 150 عالماً، وباحثاً أميركياً وأوروبياً في مؤتمر علمي بمدينة ليون الفرنسية، يُقام من الإثنين إلى الجمعة حول كيفية عمل هذا التلسكوب، ويعتبر ثمرة تعاون دولي بإشراف الولايات المتحدة.

وتبلغ نفقات تشييد هذا التلسكوب 670 مليون دولار، وقد وُضع حجر الأساس له في أبريل 2015.

والتلسكوب مزوّد بكاميرا رقمية من صنع فرنسي، هي الأقوى في العالم (3,2 مليار بيكسل) بلغت تكلفتها 200 مليون دولار، وستلتقط صورةً للسماء مرة كلّ 40 ثانية.

والكاميرا مجهّزة بنظام آلي لتغيير مراشح العدسات، بحيث تلتقط كلّ صورة بالمراشح الضوئية الـ 6 الموجودة.

ولا يتطلّب تغيير المرشح سوى 15 ثانية، وهو وقت قياسي.

ويوضح إيمانويل غانغلر "يريد علماء الفضاء، أن يروا السماء بألوان مختلفة لرصد الأجرام في هاواي، إذ يتطلّب الأمر نصف ساعة لتغيير المرشح الضوئي لتلسكوب سوبارو، وفي هذا الوقت يتوقف التلسكوب عن المراقبة".

ويضيف "أما في تلسكوبنا، فالأمر يتطلّب دقيقتين".

- الطاقة السوداء الغامضة -

يستطيع التلسكوب إنتاج كمية هائلة من المعلومات قدرها 500 مليار بايت خلال 10 سنوات يحصي فيها 40 مليار من الأجرام الفضائية.

ويؤكد العالم الفرنسي "في حال كان هناك كويكب يهدد الأرض، سنكون أول العارفين به"، وسيمنح ذلك العاملين في مجال الفضاء "أكبر دليل فلكي معدّ حتى الآن".

وإضافة إلى إحصاء ما أمكن من أجرام المجموعة الشمسية وإعداد خريطة لمجرّة درب التبانة، سيضطلع التلسكوب بمهمة أخرى هي محاولة فهم طبيعة الطاقة السوداء أو الطاقة المظلمة التي ما زالت لغزاً للعلماء.

ويُطلق العلماء على هذه الطاقة اسم السوداء فقط لأنهم عاجزون عن مشاهدة أي شيء.

ويُشير العالم الفرنسي بأنّ "الطاقة السوداء من الألغاز الكبرى في العلم، المادة العادية تشكّل 5 % من الكون (النجوم والكواكب...)، في حين تشكل المادة السوداء 26 %، والتي تغيّر جاذبيتّها مسار الأشعة الضوئية، أما الباقي فهو من الطاقة السوداء"، وتؤثّر طبيعة هذه القوة الغامضة على شكل توزيع المجرات في الكون.

ويفيد إيمانويل غانغلر بأنه "كلّما راقبنا مجرّات أكثر اقتربنا من فهم طبيعة المادة السوداء، ويمكن أيضاً أن ندرس النجوم النابضة، وموجات الجاذبية، والأجرام الصغيرة بعد نبتون".

ويضيف "وأنا متأكد من أننا سنكتشف أشياء جديدة كنا نجهل وجودها".