شركات خاصة.. تدير محطة الفضاء الدولية "ناسا"

الشارقة 24 – أ.ف.ب

تجري وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" حالياً محادثات مع عدة شركات خاصة، لإدارة محطة الفضاء الدولية خلال السنوات المقبلة، على ما أوضح مدير الوكالة جيم برايدنستين.

وذكر برايدنستين الذي تسلم رئاسة وكالة ناسا في أبريل لصحيفة "واشنطن بوست"، "بلغنا مرحلة باتت في إمكان جهات خارج "ناسا" تولي الإدارة التجارية في محطة الفضاء الدولية".

وأضاف "أجريت محادثات مع عدة شركات كبرى، أبدت استعدادها للانخراط عن طريق كونسورسيوم"، من دون إعطاء تفاصيل بشأن الجهات التي تحدث إليها.

وكان البيت الأبيض أشار في وقت سابق هذا العام، إلى عزمه التوقف بحلول 2025 عن التمويل المباشر لمحطة الفضاء الدولية المقامة بموجب تعاون وثيق مع روسيا و11 بلداً أوروبيا إضافة إلى اليابان وكندا.

وتستثمر الولايات المتحدة ما بين 3 و4 مليارات دولار سنوياً في محطة الفضاء الدولية، التي كلف تجميعها حوالي 100 مليار دولار، والتي لا تزال مأهولة من دون توقف منذ العام 2000.