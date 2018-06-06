"سبايس اكس" تؤجل رحلاتها السياحية حول القمر

الشارقة 24 – أ.ف.ب

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه ينبغي على سياح الفضاء الانتظار حتى منتصف العام المقبل على الأقل، قبل الوصول إلى مدار القمر في مركبة تابعة لشركة "سبايس اكس".

وأوضحت الصحيفة التي تعنى بشؤون الاقتصاد "برنامج الطيران الجديد الذي أُرجئ إلى منتصف العام 2019 على الأرجح، لم ينشر بعد" من قبل الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها.

وكانت الشركة طرحت إمكانية تنفيذ الرحلة الأولى غير المسبوقة نهاية العام 2018.

ولم تتضح أسباب التأجيل "إلا أنه، يعني أن تحديات تقنية وإنتاجية تعرقل خطط المؤسس ايلون ماسك لاستكشاف البشر للنظام الشمسي"، على ما أشارت الصحيفة الصادرة في نيويورك.

وكتبت تقول أيضا "سبايس اكس تواجه تشكيكاً في الأوساط المعنية حول الطلب على صاروخها فالكون هافي".

وخلال الرحلة غير المسبوقة سيستقل السياح مركبة "دراغون" التي سيطلقها أقوى صاروخ في العالم "فالكون هافي" من إنتاج "سبايس اكس" الذي دشن بنجاح في عملية إطلاق قبل أربعة أشهر فقط.

وأكد الناطق باسم "سبايس اكس" جيمس غليسون في بيان أرسله لوكالة فرانس برس أن الشركة "لا تزال تنوي إرسال أفراد إلى محيط القمر، وثمة اهتمام متعاظم بذلك صادر عن زبائن كثيرين".

وكان إيلون ماسك كشف في فبراير 2017 عن هذه الرحلة السياحية، وغرد يومها قائلاً ستحصل في "نهاية سنة 2018".

وستكون الرحلة الأولى من هذا النوع، منذ انتهاء مهمات "أبولو" الأميركية في مطلع السبعينات، وستذهب إلى أبعد نقطة يصل إليها الإنسان في الفضاء.

وتنوي "سبايس اكس" كذلك، نقل رواد إلى محطة الفضاء الدولية في مرحلة مقبلة من السنة الحالية، في أول رحلة من هذا النوع، منذ سحب مكوكات الفضاء الأميركية من الخدمة العام 2011.