ناسا: إصابة الدرع الحرارية في مركبة "المريخ 2020"

الشارقة 24 – رويترز:



قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، إن درعاً حرارية تستخدم في مركبة لناسا مصممة كي ترسل مسباراً مزوداً بـ 6 عجلات إلى كوكب المريخ في 2020 أصيبت بشرخ "غير متوقع" أثناء اختبار هيكلي هذا الشهر، مما دفع ناسا لبناء بديل.



وقالت ناسا، في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الخميس: "إن هذا الوضع لن يؤثر على موعد الاستعداد لإطلاق المهمة في 17 يوليو 2020".



وأضافت ناسا أن هذا الشرخ حدث قرب الطرف الخارجي للدرع ويغطي محيط هذا الجزء.



وستضع هذه المهمة التي تبلغ تكلفتها ملياري دولار المسبار على كوكب المريخ حيث سينقب بين الصخور والتربة بحثاً عن آثار حياة جرثومية سابقة.



وستبحث المهمة أيضاً في سبيل دعم إرسال مركبة مأهولة لكوكب المريخ.