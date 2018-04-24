أوروبا تغزو الفضاء عبر"سنتينل-3"

الشارقة 24 – أ ف ب:



توسّع أوروبا من نطاق أجهزتها الفضائية المخصّصة لمراقبة الأرض، مع إطلاقها الأربعاء القمر الاصطناعي "سنتينل-3B"، الذي يقدّم معلومات عن ارتفاع المحيطات، ولونها وحال الجليد ودرجات الحرارة.



وسينضم هذا القمر إلى شقيقه "سنتينل-3A"، الذي أطلق في فبراير من العام 2016، وهو يدور حول الأرض على ارتفاع 815 ألف متر.



وهذان القمران من أسطول أقمار "كوبرنيكوس" المخصص لمراقبة الأرض.



وسيطلق القمر البالغ وزنه 1250 كيلوغراماً، وهو بحجم سيارة صغيرة، على متن صاروخ "روكوت" من قاعدة بليسيتسك في شمال روسيا.



وذكرت وكالة الفضاء الأوروبية، في بيان، أنّ القمر "سيشكّل أداة مهمة جداً في مراقبة التغيّرات"، التي تطرأ على المحيطات عن كثب، وسيُستخدم أيضاً في مراقبة اليابسة، وتسجيل درجات الحرارة فيها.



والعمر التشغيلي لهذا القمر 7 سنوات، وهو من تصميم مجموعة من الشركات تحت إشراف "تاليس ألينيا سبايس".