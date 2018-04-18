التنين يتصدر سباق اتصالات الجيل الـ 5

الشارقة 24 – أ ف ب:



بيّنت دراسة حديثة، التي أجرتها شركة "أناليسس مايسن" الاستشارية التي حللت الخطوات المتخذة من الشركات ضمن السياسات العامة لـ 10 بلدان، أن البلدان الثلاثة الصين، وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ومعها اليابان هي من الأكثر الدول انخراطاً في المسار الآيل لنشر تكنولوجيا شبكة الاتصالات من الجيل الخامس.



وتشكل هذه البلدان المجموعة الأولى الأكثر استعداداً لهذه الخطوة، فيما تنتمي الأسواق الأوروبية منها فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا إلى المجموعة الثانية.



وتضم المجموعة الثالثة كلاً من سنغافورة، وروسيا، وكندا، وفق هذه الدراسة التي أجريت لحساب الجمعية الأميركية لمشغلي الاتصالات.



وأشارت الجمعية تعليقاً على هذه النتائج، إلى أن التقدم الصيني في هذا المجال، مرده إلى "سياسة حكومية استباقية وإلى الاندفاع المتأتي من القطاع".



وبشكل أوضح، تعهدت كل الشركات الكبرى في القطاع بالانخراط في هذا المسار، مع تحديد مواعيد للإطلاق، ومنح ترددات للشركات المشغلة للاتصالات.



ويشكل الجيل الخامس من الاتصالات عاملاً رئيسياً في تطوير القطاع الإلكتروني المتصل بالأنترنت، ومن شأن إطلاقه المساعدة في معالجة مليارات البيانات المتصلة باستخدام السيارات ذاتية القيادة وغيرها من الإكسسوارات الذكية، المستخدمة في الحياة اليومية.



ويبدي الاتحاد الأوروبي، رغبته في الانتهاء من تطوير الجيل الخامس بحلول 2020.