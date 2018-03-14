"مايكروسوفت" تطلق مراكز بيانات إقليمية لأول مرة بالإمارات

الشارقة 24:

كشفت شركة مايكروسوفت الأربعاء، عن إطلاق مراكز بيانات جديدة لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تغطي منطقة الشرق الأوسط، وسوف تعمل على تقديم خدماتها السحابية من أجل تمكين المؤسسات والحكومات والشركات، ولتحقيق المزيد من الأعمال واتاحة فرص غير مسبوقة في المنطقة.

وستوفر خدمات مايكروسوفت السحابية مثل أزور وأوفيس 365 وديناميكس 365 عبر مراكز البيانات الجديدة في دبي وأبوظبي، الجودة والأداء العالي والثقة اللازمة لضمان حماية البيانات وتطوير الاعمال، وذلك مع توقع بداية التوفر العام في 2019، وستسخر مايكروسوفت خبراتها في حماية البيانات وتمكين العملاء في جميع أنحاء العالم لدفع عجلة التحول الرقمي، وسيلتزم كل مركز بيانات جديد بمبادىء سحابة مايكروسوفت ليصبح تلقائياُ واحد من أكبر البنى التحتية السحابية في العالم، والتي تخدم حاليا مليار عميل وأكثر من 20 مليون شركة حول العالم.