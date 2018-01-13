تحذيرات ألمانية من رسائل إلكترونية ضارة

الشارقة 24 – أونا:



أطلق المكتب الفيدرالي الألماني لأمن المعلومات " بي أس أي" الجمعة، تحذيراً من موجة من الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها في ألمانيا، والتي وصفتها بأنها إجرامية وتستغل موجة الانزعاج الحالي من أجهزة الحاسب الآلي، بسبب الكشف عن الثغرتين الأمنيتين "سبكتر" و"ميلتداون" في رقائق المُعالجات الإلكترونية.



وتزعم تلك الرسائل الإلكترونية الإجرامية أنها صادرة عن مكتب "بي أس أي" وتحث مستقبلي تلك الرسائل على تنفيذ تحديثات أمنية من خلال النقر على الرابط الموجود في

الرسائل.



ويقود هذا الرابط إلى موقع إلكتروني تم إنشاؤه على نفس شكل وهيئة موقع "بي أس أي"، ويؤدي تنزيل البرنامج من هذا الموقع إلى تثبيت برامج ضارة على الكمبيوتر المعني.



وقد أوضح "بي أس أي"، أن التحديثات الأمنية المشروعة لتصحيح الثغرتين الأمنيتين "سبكتر" و"ميلتداون" ستتاح من خلال الشركات المصنعة ذات الصلة.