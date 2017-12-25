مقاضاة "أبل" بعد اعترافها بإبطاء هواتفها القديمة

الشارقة 24 – د ب أ:

تواجه شركة أبل عملاق التكنولوجيا الأميركي دعوى قضائية، وذلك بعد اعترافها بأنها تعمدت إبطاء تشغيل موديلات أجهزة آيفون القديمة.

ويوم الأربعاء الماضي، قالت الشركة إنها تتخذ بعض الإجراءات لتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على تشغيل الأجهزة بالأداء الأمثل، إذا كانت تعمل ببطارية قديمة مخفضة الشحن، وأضافت "تصبح بطاريات ليثيوم-أيون أقل قدرة على متطلبات ذروة العمل عندما تكون في ظروف طقس باردة، أو مشحونة بدرجة منخفضة، أو مع تقادمها بمرور الوقت، ويؤدي هذا إلى إغلاق الجهاز فجأة لحماية العناصر الإلكترونية فيه".

وقالت الشركة في بيان "في العام الماضي، أضفنا ميزة في آيفون 6، وآيفون 6 إس، وآيفون إس إي، لتخفيف حدة ذروة الأداء عند الحاجة فقط، لمنع إغلاق الجهاز فجأة خلال تلك الحالات"، وأشارت الشركة "أضفنا هذه الميزة إلى أيفون 7، في نظام التشغيل أي أو إس 11.2، ونعتزم أن ندعم المنتجات الأخرى في المستقبل".

ومع ذلك، تقدم اثنان من سكان ولاية كاليفورنيا وهما ستيفان بوجدانوفيتش وداكوتا سبيس، بدعوى قضائية جماعية في كاليفورنيا ضد شركة أبل، وقد تم رفع الدعوى القضائية في المحكمة المحلية الأميركية لمنطقة كاليفورنيا المركزية.

وقال المدعون إنهم لاحظوا بطء أجهزتهم القديمة من موديلات آيفون مع ظهور موديلات أجهزة آيفون الجديدة، وتابعوا لم تقدم شركة أبل طلباً للحصول على موافقتهم، وأنهم لم يمنحوا موافقتهم للشركة لإبطاء أجهزتهم.

وادعى المدعون بأنهم "عانوا من تدخلات في استخدامهم لأجهزة آيفون، بسبب تباطؤ الأداء المتعمد من جانب شركة أبل".

ويسعى المدعون للحصول على تعويضات من شركة أبل، لأن تصرفات الشركة غير المشروعة تسببت في إحداث أضرار اقتصادية لهم، إضافة إلى أضرار أخرى، يحق لهم من خلالها الحصول على تعويضات.