منحوتات ثلجية بأثواب كوميدية تروي قصصاً شهيرة لأطفال فنلندا

الشارقة 24 – رويترز:

تعرض قلعة مومين الثلجية، والتي شيدت داخل قرية سانتا كلوز في روفانييمي بفنلندا، تماثيل منحوتة من الثلج لشخصيات مستوحاة من قصص مومين للأطفال التي ألفتها كاتبة القصص المصورة الفنلندية توفي يانسون.

قلعة مومين الثلجية هي متنزه تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع شيدت في روفانييمي بفنلندا، وتضم هذه القلعة تماثيل منحوتة من الثلج.

ويشاهد زوار القلعة هذه المنحوتات الثلجية التي يبلغ طول كل منها 5 أمتار، منها شخصية "مفتش الشرطة"، و"الساحر"، التي ابتكرتها الكاتبة الفنلندية الناطقة بالسويدية، والتي تسرد في قصصها مغامرات عائلة مومين مع أصدقائهم غريبي الأطوار، الذين يظهرون بأشكال مضحكة ومنهم سنيف وستينكي.

زوار قلعة مومين الثلجية يمكنهم أيضاً التجول داخل المتاهة الثلجية، أو التزلج على منحدر ثلجي يبلغ طوله 50 متراً، أو تناول المشروبات داخل المقهى الثلجي.