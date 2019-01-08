بطاريق منتزه بولارلاند ضيفة شرف في مهرجان هاربين بالصين

الشارقة 24 – رويترز:

جُلبت 6 بطاريق من متنزه "هاربين بولارلاند" المائي في مدينة هاربين بشمال الصين إلى مهرجان الشتاء السنوي الذي يعد أحد أكبر المهرجانات في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وفي درجات حرارة بلغت نحو 15 درجة مئوية تحت الصفر، أطلقت هذه البطاريق الجينتو لـ 15 دقيقة في الهواء الطلق، لتتجول، وتتزلج على الثلج والجليد أمام زائري المهرجان لإمتاعهم، قبل أن تُعاد مرة أخرى إلى مأواها المغلق الأكثر دفئاً عند درجات حرارة أقل من التجمد بقليل.

وأفاد ممثل عن متنزه هاربين بولارلاند بأن الحدث هو نوع من التدريب لهذه البطاريق يعطيهم الفرصة لأن يتعرفوا على الطبيعة.

ومهرجان الثلج، الذي بدأ يوم السبت بألعاب نارية أضاءت سماء المدينة، يجتذب ملايين الزوار من أنحاء العالم كل عام منذ انطلاقه عام 1983، وتستمر النسخة الخامسة والثلاثون من المهرجان حتى 5 فبراير.

وهاربين من أشد المدن الصينية برودة وقد تنخفض درجات الحرارة فيها إلى 35 درجة تحت الصفر.