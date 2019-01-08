طفلة يابانية.. أصغر لاعب للعبة "جو" الاستراتيجية في العالم

الشارقة 24 – رويترز:





تنتظر طفلة يابانية صغيرة تدعى سوميري ناكامورا، أن تصبح أصغر لاعب في العالم محترف للعبة (جو) الاستراتيجية، وذلك بتسجيلها ضمن قائمة مصنفي اللعبة في أبريل المقبل، عندما يكون عمرها آنذاك 10 سنوات.

سوميري ناكامورا، الطالبة المدرسية التي تبلغ 9 أعوام الآن، قالت في مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو، إنها تأمل في الفوز بلقب في هذه اللعبة بينما لا تزال في مرحلة تعليمية مبكرة.

وستلتحق ناكامورا ببرنامج خاص تديره جمعية "جو أسوسييشن" في اليابان، لتبدأ التدريب من أجل احتراف اللعبة مع بداية أبريل.

ويحترف والدها شينيا ناكامورا أيضاً هذه اللعبة، وقال إنه لم يكن يتوقع أن تصبح ابنته محترفة لها بهذه السرعة.