47 ثنائياً يتبادلون عهود الزواج بحفل جماعي في "هاربين" الصينية

الشارقة 24 – رويترز:

تحدى العشرات، الطقس البارد والأجواء المتجمدة، لتبادل عهود الزواج في حفل زفاف جماعي، خلال مهرجان "الثلج الدولي" في مدينة "هاربين"، شمال شرق الصين.

وشارك 47 ثنائياً في حفل الزفاف، وصرح المنظمون أن جميعهم صينيون ما عدا زوجين حديثي الزواج من إيطاليا.

وأجرى الأزواج المشاركون بالفعل مراسم الزواج الرسمية، قبل الحدث، الذي يعد رمزياً إلى حد بعيد، ولكنه أقيم ضمن فعاليات المهرجان السنوي.

وبدأ مهرجان "الثلج الدولي"، السبت، بالألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة، يجتذب ملايين الزوار من أنحاء العالم كل عام منذ انطلاقه، عام 1983.

وتتحول "هاربين" في المساء إلى مدينة عجائب، بمنحوتاتٍ ومجسماتٍ جليدية، تنيرها أضواء زاهية، بألوانٍ مختلفة، تسحر أعين الزوار، بفضل آلاف الفنانين العاملين على نحت تلك الأعمال، خصيصاً للمهرجان.

وتعد مدينة "هاربين" من أشد المدن الصينية برودة، وقد تنخفض درجات الحرارة فيها، إلى 35 درجة تحت الصفر.

وتستمر النسخة الـ 35 من المهرجان حتى 5 فبراير القادم.