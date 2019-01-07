بلجيكا تحتفل بعامها الجديد وتتحدى الشتاء غطساً في المياه الباردة

الشارقة 24 – رويترز:

تحدى الآلاف الطقس البارد في بلجيكا، وغطسوا في المياه الباردة، بتقليد سنوي احتفالاً بالعام الجديد، فالشتاء القارس لم يمنع هؤلاء من نزول البحر احتفالاً بعام 2019، في مدينة "أوستوند"، المطلة على بحر الشمال في بلجيكا.

وقفز نحو 3 آلاف بلجيكي، في المياه التي بلغت درجة حرارتها 7 درجات، وحتى لا يتراجع المشاركون عن قرارهم، انطلقوا نحو الشاطئ بأقصى سرعة لشحن طاقتهم.

وتفاوتت نسب الشجاعة بين المشاركين، فالبعض بلل قدميه فقط فيما شق آخرون طريقهم وسط الأمواج الباردة.

وفيما ارتدى أغلب المشاركين ملابس السباحة العادية، قرر آخرون ارتداء ملابس تنكرية، لدى قيامهم بهذا التقليد السنوي، ليتحول الحدث إلى كرنفال.