الكوريون الجنوبيون يتحدون الطقس البارد لصيد السلمون

الشارقة 24 – رويترز:





تحدى عشرات الآلاف في كوريا الجنوبية، الطقس البارد ودرجات الحرارة التي كانت تحت الصفر، لصيد أسماك السلمون من بحيرة متجمدة في مهرجان الصيد السنوي.

وفي اليوم الأول لمهرجان "سانتشونو"، أمضي المشاركون الوقت فوق بحيرة متجمدة لصيد الأسماك من خلال ثقب صغير حفر في طبقة الجليد السميكة، بينما قفز البعض في المياه المتجمدة لاصطياد أسماك السلمون بأيديهم.

وفي ختام اليوم، أخذ المشاركون يطهون ما اصطادوه وتناولوا الطعام معاً.

ويستمر المهرجان حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري في هواتشون في إقليم جانجون على بعد 120 كيلومتراً من العاصمة سول.