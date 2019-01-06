وفاة وزير الدفاع الأميركي الأسبق هارولد براون عن 91 عاماً

الشارقة 24 - رويترز:

أفادت مؤسسة بحثية كان يعمل بها وزير الدفاع الأميركي الأسبق هارولد براون بأنه توفي عن عمر 91 عاماً.

كان براون مدافعاً عن الحد من التسلح النووي وحاول وهو وزير دفاع في عهد الرئيس جيمي كارتر الحصول على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على معاهدة رئيسية مع الاتحاد السوفيتي لكنه فشل.

ولد براون في نيويورك وكان أول عالم يتولى قيادة المؤسسة العسكرية الأميركية الكبيرة والمعقدة، وكان عالم فيزياء حصل على درجة البكالوريوس في سن 18 عاماً ودرجة الدكتوراه في سن 22 عاماً، وأمضى براون بداية حياته المهنية في تطوير الأسلحة النووية ثم سعى بعد ذلك للسيطرة عليها.

وذكرت مؤسسة راند كوربوريشن لأبحاث السياسة العامة وغيرها ومقرها في سانتا مونيكا حيث عمل براون في مجلس الإدارة حتى وفاته إنه توفي نتيجة إصابته بسرطان البنكرياس في منزله بولاية كاليفورنيا الجمعة.