نجاة أسد بعد "سقوط مروع"

الشارقة 24 – رويترز:

سقوط مروع تعرض له أسد من فصيلة البوما البرية المتوحشة بينما كان عالقاً أعلى شجرة في أحد أحياء العاصمة التشيلية سانتياجو.

ومرت الثواني ببطء أثناء قيام متخصصين بإنقاذ الأسد.

وأمكن رؤية أسد البوما على قمة شجرة صنوبر يبلغ ارتفاعها 15 متراً بينما تجمع حشد من الناس على الأرض أسفلها.

وبعد وضع عدة حشايا (مراتب) على الأرض، استخدم مسؤولو حديقة الحيوان مسدساً لتخدير الأسد الذي سقط في النهاية.

وأكدت مديرة حديقة حيوان متروبوليتان في سانتياجو، أليخاندرا مونتالبا، أن الأسد الشاب، سقط في نهاية الأمر على مرتبة بأمان ولم تظهر أي دلالات ظاهرية على إصابته بكسور.

وأضافت أن أفرع الشجرة أبطات من سرعة الأسد وهو يسقط مما خفف من حدة سقوطه على الأرض، مشيرة إلى أنه في حالة مستقرة حالياً.

وتم نقل الأسد إلى حديقة حيوان متروبوليتان في سانتياجو لتقييم حالته على نحو أكبر.