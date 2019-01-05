هاربين الصينية تتحول إلى مدينة من "أرض الخيال"

الشارقة 24 – رويترز:

ظهرت مدينة هاربين الصينية كقطعة من أرض الخيال مع تواصل الاستعدادات بها لاستضافة مهرجانها السنوي للثلوج والجليد والذي يعد الأضخم من نوعه في العالم.

واحتفالاً بالعام الجديد، تم وضع 2019 تمثالاً من الثلج على طول نهر سونغهوا المتجمد وهو أحد المقاصد الشهيرة للزائرين في المدينة، وذلك في الوقت الذي وضع فيه فنانون وعمال لمساتهم النهائية على أعمالهم الفنية المصنوعة من الثلج.

المهرجان الذي سيستمر شهراً لا تقتصر فعالياته على عرض المنحوتات الثلجية فحسب بل ويتضمن أيضاً بطولة للسباحة في المياه الثلجية وحفل زفاف جماعي ومسابقة لاختيار أفضل تمثال ثلجي.

ويجتذب المهرجان سنوياً العديد من الزوار من مختلف أنحاء البلاد الذي يأتون للاستمتاع برؤية تلك المشاهد.