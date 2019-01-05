مصرع 5 فتيات بحريق أثناء ممارسة لعبة

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن متحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق في بولندا، أن خمس فتيات مراهقات لقين حتفهن في شمال البلاد، يوم الجمعة، في حريق أثناء ممارسة لعبة الهروب من الغرفة.

ونجا شخص آخر من الحريق، الذي وقع في مدينة كوشالين بشمالي بولندا، ونقل إلى المستشفى وهو يعاني من حروق خطيرة.

وكانت المجموعة، تحتفل بعيد ميلاد أحد الأشخاص، ولم يتحدد بعد سبب اندلاع الحريق.

وتتمحور لعبة الهروب من الغرفة، حول استخدام كل ما لديك من قوى، لحل عدد من الألغاز، من أجل الخروج من غرفة مغلقة.

وأشار الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى وقوع مأساة، في تغريدة على حسابه على "تويتر".

وأوضح وزير الداخلية يواكيم برودجينسكي، أن الضحايا كانوا في حوالي الـ15 من العمر، وأكد أن أنظمة مكافحة الحرائق، في مرافق مماثلة في جميع أنحاء البلاد، ستخضع للمراجعة.

وأعلن عمدة المدينة، أن الأحد يوم حداد على أرواح الضحايا.