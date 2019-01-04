المياه تجرف "بضائع ثمينة" سقطت من سفينة إلى جزر هولندية

الشارقة 24 – رويترز:

عشرات الحاويات التي تحمل سلعاً منها شاشات تلفزيون مسطحة جرفتها المياه إلى جزر هولندية في بحر الشمال بعد أن فقدت سفينة جزءاً من شحنتها وسط مياه هائجة وهو ما منح السكان المحليين فرصة للحصول على بضائع مجانية.

وأكد خفر السواحل الهولندي أن ما يصل إلى 270 حاوية سقطت من السفينة زوي التي ترفع علم بنما وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم وسط طقس سيء قرب جزيرة بوركوم الألمانية ثم طفت الحاويات باتجاه الجنوب الغربي صوب المياه الهولندية.

وأظهرت لقطات فيديو سجلها هواة بضائع من الحاويات التي انفتحت على الشواطئ بينما قامت السلطات بعمليات لتنظيفها.

وكانت بعض الحاويات مفتوحة على شواطئ جزيرتي تيرشخيلينج وفليلند بينما طفت أخرى قبالة ساحل جزيرتي شيرمونيكوج وأميلند وهما جزء من سلسلة من الجزر الواقعة قبالة الساحل الهولندي.

وأوردت وسائل إعلام هولندية أن السكان المحليين عثروا على مجموعة متنوعة من البضائع في الحاويات مثل المصابيح الكهربائية وقطع غيار السيارات وقطع الأثاث من منتجات إيكيا بالإضافة إلى ملابس ولعب أطفال.