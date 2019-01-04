فرنسيان يرفضان مزاعم روسية حول أكبر المعمرين في العالم

الشارقة 24 – رويترز:

رفض عالمان فرنسيان، مزاعم باحثين روس أكدوا أن جين كالمينت لم تكن أكبر المعمرين على الإطلاق، وأنها لم تعش إلى سن 122 عاماً في واقع الأمر، كما يعتقد.

وزعم عالم الرياضيات نيكولاي زاك، وخبيرة الشيخوخة فاليري نوفوسيلوف، أن إيفون كالمينت ابنة كالمينت افترضت أن عمر أمها يعود لقبل ذلك بعقود.

وحلل الروس الصور الفوتوغرافية والوثائق الرسمية والمقابلات، لإنتاج مجموعة من الأدلة التي يقرون بأنها ظرفية.

وأشار العالم الفرنسي جان ماري روبين، الذي تحقق من عمر كالمينت، إلى أن الضجة التي سببها الروس في فرنسا، كانت "جدلاً سخيفاً".

وأوضح متحدث باسم موسوعة جينيس للأرقام القياسية، التي سجلت عمر كالمينت كرقم قياسي عالمي، أنهم يدركون مزاعم الروس، وأضاف أنه يتم إجراء بحث موسع للقب كل معمر نقوم بالتحقق منه، والذي يقوده خبراء في مجال علم الشيخوخة، وقد تم إخطارهم بالوضع الحالي.

وفي بحث لمركز موسكو لتعليم الرياضيات المستمر، استشهد زاك بوجود تناقضات بين لون عيني جين كالمينت وطولها وشكل جبينها، في نسخة من بطاقة هوية تعود إلى الثلاثينيات، وشكلها بعد ذلك في حياتها.

وأضاف زاك، أنه لا يملك دليلاً دامغاً، وأنه راجع الموقف بالكامل، وأن هناك الكثير من الأدلة الصغيرة.

وأقر العالم الفرنسي الثاني، الذي تحقق من عمر كالمينت، وهو عالم الحفريات ميشيل آلارد بضرورة إعطاء استنتاجات الروس الاعتبار، حتى لو كانت بعيدة الاحتمال، رغم رفضه مقترحاتهم إزاء التناقضات بين الصور الأولى لكالمينت وشكلها فيما بعد.

وولدت جين كالمينت في 21 فبراير 1875، قبل ما يربو على عشر سنوات من بناء برج إيفل، وقبل عام من حصول ألكسندر جراهام بيل على براءة اختراع الهاتف.

وتشير الوثائق، إلى أنها تزوجت من ابن عمها الثري، وعاشت بعد وفاة ابنتها إيفون، التي توفيت في الثلاثينات، إثر إصابتها بالتهاب رئوي، وبعد وفاة زوجها، وأحد أحفادها، وقد توفيت في جنوب فرنسا، في الرابع من أغسطس عام 1997.