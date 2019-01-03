رالي دكار يستقبل أول مصاب بمتلازمة داون مشاركاً كملاح بنسخة البيرو

الشارقة 24 – أ ف ب:

يدخل لوكاس بارون التاريخ الأحد، إذ سيكون أول مصاب بمتلازمة داون، يشارك في رالي دكار العريق، الذي يقام هذا العام في البيرو.

وسيكون الشاب البالغ من العمر 25 عاماً، ملاحاً إلى جانب والده جاك في هذا الحدث، المصنف كأحد أصعب الراليات في العالم والممتد على مسافة خمسة آلاف كيلومتر، خلال عشرة أيام، مع 70 % منه على مسارات رملية.

ويؤكد بارون أنه يريد إنهاء السباق وتحقيق الهدف، فهذا السباق أمر مهم جداً له، وسيكون ذلك سهلاً لأنه يعرف الطريق.

وسيقود بارون الذي تدرب لفترة سنة ونصف السنة إلى جانب والده، واحدة من خمسمئة مركبة تشارك في الرالي.

وسيشارك في فئة سيارات الدفع الرباعي الرياضية، التي أضيفت للرالي لأول مرة في 2017.

ولطالما كان بارون المولود في ليما عاصمة البيرو، رياضياً رغم كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ مارس طويلاً السباحة وكرة القدم والتزلج المائي وركوب الأمواج.

ويؤكد أنه مستعد وقادر على مواجهة كثبان الصحراء.

ويوضح بارون المولع بموسيقى الروك والهيب هوب، أنه سيقدم مساعدة ميكانيكية مهمة لوالده.