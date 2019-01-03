تصاميم قمصان المشاهير يُحيكها مكرم المصري بلمسات فنية

الشارقة 24 – رويترز:

يبذل الخيّاط المصري مكرم وليم قصارى جهوده في مجال عمله بتصميم وحياكة قمصان الرجال، لتعزيز ثقافة التميز والتعبير عن الذات بصناعة قمصان حسب الطلب من خلال المحل الذي ورثه عن والده وتأسس في عام 1967.

ويقدم الخياط خدماته للراغبين في التميز من خلال اختياراتهم للقمصان التي يرتدونها.

وعلى مر الزمان تعامل مع المحل زبائن من المتميزين بينهم كُتّاب مشاهير، وممثلون ودبلوماسيون وحتى أحد رؤساء جمهورية مصر العربية.

ويوضح مكرم وليم أن صناعة القميص كانت في الماضي عملية تستغرق وقتاً، حيث كانت تُجرى للقميص تجربة، أو أكثر قبل وضع اللمسات الأخيرة عليه، حسب مقاس ومتطلبات العميل بشكل دقيق.

وفي محله الكائن وسط القاهرة يواصل الخياط المصري ذو الشعر الأبيض، السير على خطى والده الراحل في التعامل مع إبداع القمصان كفنان، إذ يرى أن هذا العمل يحتاج إلى مهارة وخيال في ذات الوقت.

ويحافظ مكرم وليم على إرث والده في التميز بسوق متجانسة اليوم، وبينما تهيمن قمصان جاهزة مستوردة من الخارج ورخيصة على السوق المصرية، حيث يواصل وليم عمله دون عوائق، إذ أن هذا العمل يمثل بالنسبة له أكثر بكثير من مجرد خياطة قميص.

وتُصّدر قمصان من إنتاج وليم لأوروبا، حيث تجد زبائن يقّدرون قيمة القطن والفن المصري، ويرى وليم أن من يعمل في صنع القمصان يجب أن تتوفر لديه لمسة فنية.