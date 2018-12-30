بوتين يسجل 5 أهداف في مباراة لهوكي الجليد

الشارقة 24 – رويترز:

خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الميدان الأحمر في موسكو، يوم السبت، وبمساعدة بسيطة من فريق من أساطير لعبة الهوكي المتقاعدين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وتمكن من تسجيل خمسة أهداف.

وفاز فريق بوتين، بنتيجة 14 مقابل 10، في مباراة بلعبة هوكي الجليد التقليدية، أُقيمت قبل بدء العام الجديد.

وجاءت المباراة، في إطار دوري الهوكي الليلي، وهو اتحاد من أندية هوكي الجليد للهواة، تأسس بمبادرة من بوتين في عام 2011.

وسمي الدوري بهذا الاسم، بسبب توقيت المباريات، التي تقام عادة في ساعة متأخرة، إلى حد ما مراعاة لجدول عمل الرئيس.